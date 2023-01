Ziekte was een overval, maar band tussen Dick en Dennis breekt nooit: ‘Ik weet zeker dat hij zich nog druk maakt om zijn broertje’

Vrachtwagenchauffeur Dick Perik wordt getroffen door een zware, onherkenbare hoofdpijn. Het is zaterdagavond. Dick, getrouwd, twee kinderen, gaat naar de huisartsenpost. De dag erna volgt een spoedopname in het ziekenhuis in Enschede. Hij heeft een hersenvliesontsteking, veroorzaakt door de meningokokbacterie. Een ziekte als een overval. „Zondagochtend is hij opgenomen, maandagavond overleed hij”, vertelt broer Dick. „Binnen 36 uur was het voorbij.”