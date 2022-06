Zo smul je van wat de natuur te bieden heeft: laat ook wat over voor de vogels

Zestig koren van heinde en verre melden zich voor Hengeloos korenfesti­val: ‘Dan hoor ik hoe leuk het is om erbij te zijn’

HENGELO - Het Hengeloos Mannenkoor was één van de eerste inschrijvers voor het korenfestival ‘Amusing’ zoals dat zaterdag in de stad wordt gehouden. „Ik kan het niet anders zeggen. Het is voor ons een must om mee te doen.”

