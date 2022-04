Zoektocht naar gediplomeerde beveiligers die noodopvang in Hengelo moeten bewaken duurt voort

Het is niet eenvoudig van het gebouw pal aan de A1, waarin een verder verleden ook de KPN zat, een veilige noodopvang te maken. „Doordat we niet precies weten welke doelgroep we op gaan vangen is de beveiliging helaas nog een open einde”, zegt woordvoerder Pamela van Geldrop namens de gemeente Hengelo. „Bij beveiliging denken we aan het totaal plaatje van EHBO, brandveiligheid, bewaking en interventie.”