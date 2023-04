Zonder drank en drugs in zijn lijf is er met Hengeloër S. weinig aan de hand

fair over uitvaart Uitvaartbe­ge­leid­ster Astrid (43) uit Denekamp merkt: ‘Nabestaan­den blijven vaak met vragen achter’

Praten over de dood. Dat doen we te weinig, aldus uitvaartverzorgster Astrid Kienhuis (43). Vandaar een ‘uitvaartfair’ in Ootmarsum, zondag 7 mei. „Leg je niets vast, dan blijven nabestaanden in de meest verdrietige tijd met vragen zitten.”