Zorg om geweldsexplosie jongeren in Hengelo: ‘Hij maakt zich drukker om het bloed op zijn broek dan om het slachtoffer’

Ugalde bezorgt FC Twente in blessure­tijd prachtige uitgangspo­si­tie

FC Twente heeft zich donderdagavond een perfecte uitgangspositie verschaft voor de return in de play-offs zondag in Enschede. Dankzij een treffer van Manfred Ugalde diep in blessuretijd won de ploeg van Ron Jans met 2-1 van Heerenveen.