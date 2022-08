Zorginstelling Aveleijn: Hengelose Beerninks klagen ten onrechte over overlast

De topman van de Twentse zorginstelling reageert desgevraagd op de affaire Beernink, die al jaren doorettert. Deze krant belicht de kwestie van alle kanten. Het echtpaar Beernink betrok in 2003 een vrijstaande villa aan de Binnenveldweg, dan nog in the middle of nowhere. Ze kopen het pand voor ruim zes ton. Over een kinderdagcentrum wordt gezwegen. De Toermalijn verrijst, op 6 meter afstand naast huize Beernink. Volgens de buren is met milieuregels gesjoemeld. In het centrum zullen zestig tot tachtig zwaargehandicapte kinderen verblijven, zes dagen per week. Het echtpaar klaagt over geluidsoverlast.