Zweten voor Beweegschuur Nije Stichting: squats en push-ups leveren veel geld op

De BeautyBank is er speciaal voor minima: 'Met iets kleins kun je van grote waarde zijn’

Vrijwel iedereen kent de Voedselbank, maar wist je dat er ook een BeautyBank bestaat? Deze stichting is er voor mensen met een minimuminkomen. Het doel is om diegenen die veel persoonlijke tegenslagen hebben gekend weer te laten stralen. En dat kan onder andere door een kosteloos bezoek aan de kapper, nagelstudio of schoonheidssalon.

19:21