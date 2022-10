Auto's botsen op elkaar in Bussum: twee personen raken gewond

Vierde zittings­dag Mallorca­zaak met hoofdver­dach­te begonnen: ‘Wees een vent en vertel wat er gebeurd is’

Op de vierde zittingsdag van de Mallorcazaak komt Sanil B. (20) naar de rechtbank in Lelystad. Hij is een van de drie hoofdverdachten die terechtstaan voor het doden van Carlo Heuvelman (27) in juli vorig jaar.

13 oktober