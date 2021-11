Automobilist die peperdure Ferrari crashte op A1 spoorloos

Dit vertelt woordvoerder Remco van Straaten van politie Midden-Nederland aan Dagblad van het Noorden. De auto werd verlaten gevonden op de snelweg in het Gooi. Het gaat om een Ferrari 812 Superfast, een voertuig met een topsnelheid van 340 kilometer per uur. De auto is ruim 288.000 euro waard.



De politie weet wie de eigenaar is van de Ferrari, maar wil deze informatie niet met de media delen. Het is niet duidelijk of de eigenaar dezelfde persoon is als de automobilist die het voertuig bestuurde tijdens de crash. Ook is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt, of dat de auto mogelijk gestolen was. Het voertuig is inmiddels geborgen.