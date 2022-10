Automobilist raakt bekneld bij auto-ongeluk in Bussum

Niet op de rommel­markt, maar vanuit je huis je oude spullen verkopen: rommelrou­te komt naar Alphen

Wat voor de één oude troep is, is een gouden vondst voor de ander. In een tijd waarin de prijzen steeds hoger worden, is het niet gek om zelf ook eens wat spullen te verkopen. Alphenaren halen massaal hun zolders leeg voor de rommelroute.

30 september