Beeld & Geluid opent nieuw interactief Mediamuseum in Hilversum, leven delen via social media

Gestolen Top 2000-letters terug bij Beeld & Geluid in Hilversum: ‘Net op tijd terug om in stijl af te sluiten’

Het museum speelt in op de veranderingen in de media sinds 2006, zoals YouTube en het gebruik van social media door het bezit van smartphones. Sinds een aantal jaar is TikTok daar ook bijgekomen. Hoe er nu wordt omgegaan met media is verdeeld over vijf zones: Delen, Informeren, Verkopen, Vertellen en Spelen. In elke zone kan de bezoeker interactieve spellen spelen, fragmenten en bijzondere media-objecten bekijken.