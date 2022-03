Bewoners Weesp vangen bot bij Raad van State: afvalcontainers mogen in het centrum komen

Huizen gaat 140 Oekraïners opvangen in voormalig hotel Newport

De gemeente Huizen maakt in voormalig Hotel Newport ruimte voor de opvang van 140 Oekraïense vluchtelingen. ,,Het hotel staat al vier jaar leeg, dus het lag voor de hand om te kijken of we hier terecht konden,” meldt wethouder Maarten Hoelscher aan De Gooi- en Eemlander.

14 maart