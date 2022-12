Bijna alle 25.000 kaarten voor Radio 2 Top 2000 Café in Hilversum verkocht

De verkoop is vrijdagochtend om 10.00 uur gestart. Luisteraars kunnen dit jaar eindelijk weer fysiek de uitzending in het Top 2000 Café in Hilversum bijwonen én virtueel via tv-schermen zoals de afgelopen twee jaar. Voor het eerst is publiek 24 uur per dag live welkom in Beeld & Geluid op het Mediapark in Hilversum.