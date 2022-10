Brillenwinkel overvallen in Weesp, één van de twee verdachten nog voortvluchtig

Politie houdt vrachtwa­gen­chauf­feur aan bij Muiderberg met 500 kilo cocaïne

De politie heeft eergisteren in de nacht bij een controle een 36-jarige Belgische vrachtwagenchauffeur aangehouden langs de A1 ter hoogte van Muiderberg. De chauffeur had 500 kilo cocaïne verstopt in zijn oplegger.

14 oktober