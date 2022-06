Bussummer (24) opgepakt in verband met drugshandel: 1,4 miljoen euro in beslag genomen

Veilig­heids­re­gio Gooi en Vecht­streek heeft 2.000 plekken voor Oekraïense vluchtelin­gen en niet meer

]In augustus zijn 2000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd. Dat verwacht de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Maar dat is ook het maximale aantal. Dat staat volgens de Gooi en Eembode in een nieuwsbrief van de veiligheidsregio.

4 juni