Celstraf geëist voor poging tot doodslag op agent in Laren

CORONAVIRUS LIVE | Medewerker Disneyland Parijs besmet, herden­kings­tocht kamp Auschwitz uitgesteld

12:35 Het RIVM heeft het aantal besmettingen in Nederland bijgesteld naar 264. Een van de eerder gemelde gevallen blijkt bij een tweede test niet besmet met het coronavirus. Terwijl in China het nieuwe aantal besmettingen daalt, grijpt het virus in Europa hard om zich heen. In een poging de ziekte in te dammen, heeft Italië zo'n 16 miljoen bewoners van Noord-Italië van de buitenwereld afgesloten. Een groeiend aantal deskundigen vreest ook voor een epidemie in ons land. Gisteren overleden twee patiënten aan de gevolgen van het virus. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.