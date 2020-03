Celstraffen tot 15 jaar voor ‘spotters’ moord spyshopman Huizen

CORONAVIRUS LIVE | Aantal besmettin­gen in Nederland stijgt met 56 naar 321

14:06 Het RIVM meldt dat het aantal besmettingen in ons land de afgelopen 24 uur met 56 is toegenomen. Het totale aantal stijgt daarmee tot 321. De toename ligt lager dan gisteren, toen 77 nieuwe besmettingen werden gemeld. Het virus grijpt in Europa evenwel nog steeds hard om zich heen. In een poging de ziekte in te dammen, heeft Italië zo'n 16 miljoen bewoners van de buitenwereld afgesloten. Een groeiend aantal deskundigen vreest ook voor een epidemie in ons land. Gisteren overleden twee patiënten aan de gevolgen van het virus. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.