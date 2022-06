Chauffeurs streekvervoer Hilversum voeren morgen actie voor betere cao

Bestuurder Lutz Kressin van FNV Streekvervoer: ,,De streekvervoerbedrijven willen alleen maar goedkoper en efficiënter, waardoor de chauffeurs steeds minder verdienen en de werkdruk torenhoog is. Ze komen daardoor steeds moeilijker rond en het ziekteverzuim is gigantisch. Die spiraal moet doorbroken worden met een betere cao.”

Landelijke actiedag

Een eindbod van de werkgevers in februari hebben de FNV-leden weggestemd. Omdat de werkgevers volgens de vakbond niet wilden praten over een ultimatum van de FNV met de oorspronkelijke eisen, kwamen er acties. De FNV kondigt wel aan dat er in de zomermaanden ‘even niet wordt gestaakt’. Een landelijke actiedag is in voorbereiding.