Conducteur in gezicht gespuugd op station Baarn

Wat bezielde crèchemede­wer­ker Van de G.? Zeven vragen over geruchtma­ken­de ontucht­zaak Bunschoten

Crèchevrijwilliger van de Maranathakerk in Bunschoten A. van de G. (34) staat dinsdag voor de rechter. Hij moet zich na ruim twee jaar verantwoorden voor het seksueel misbruik van zeven zeer jonge kinderen, waarvan hij er een aantal via de kerk kende. De zedenzaak deed veel stof opwaaien in het dorp. Wat kunnen we van de rechtszaak verwachten? Het strafproces aan de hand van zeven vragen.

20 juni