D66 krabbelt terug na harde kritiek van oppositie rond collegevorming in Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren wijst vier opvangplek­ken aan voor vluchtelin­gen uit Oekraïne

Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Gooise Meren heeft vier plekken aangewezen waar vluchtelingen gehuisvest gaan worden. Het gaat om het NH HOtel in Naarden, Zusterhof Naarderheem, het voormalige klooster Mariënburg in Bussum en de Palmkazerne ook in Bussum.

22 maart