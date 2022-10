De Geus na negen races derde op WK windfoilen: ‘Ik maakte best wel wat foutjes’

Hilversum­mer Mees T. weet weinig van fataal gevecht met Carlo Heuvelman: ‘Ik weet dat ik het niet ben’

Mees T. uit Hilversum, een van de drie hoofdverdachten in de zaak-Mallorca, heeft tijdens zijn strafproces in de rechtbank in Lelystad verklaard niets te weten over het gevecht dat Carlo Heuvelman fataal werd. De 19-jarige T. is daarmee de vierde verdachte op rij die tijdens de inhoudelijke behandeling zijn betrokkenheid bij de dood van de 27-jarige man uit Waddinxveen ontkent.

5 oktober