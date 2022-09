Dementerende man (75) in auto acht uur lang vermist in Loosdrecht

Forse brand in Hilversum­se schoon­heids­sa­lon: meerdere panden lopen rookschade op

Vanochtend is er in een schoonheidssalon aan de Emmastraat in Hilversum een brand uitgebroken. De brand ontstond doordat een warmtetoestel in de fik vloog, meldt De Gooi- en Eemlander.

14:57