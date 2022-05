Demonstratie bij studio Vandaag Inside: ‘Stop die kaars in je eigen aars’

Bewusteloze vrouw gepenetreerd met kaars

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp lieten in april weten te stoppen nadat commotie was ontstaan doordat Derksen had gezegd dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal en zei dat er geen penetratie was geweest. Voor Derksen was de kritiek echter de druppel: hij wilde stoppen met het programma. Daarop liet Genee weten dat het dan voor hem en Van der Gijp ook klaar zou zijn.