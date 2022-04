Drankrijder opgepakt die aanrijding veroorzaakt op A1

Rouvoet: ‘Medewer­kers teststra­ten zitten groten­deels even niets te doen’

Zelftesten op het coronavirus zijn voortaan de norm, maar de GGD’en houden voorlopig nog genoeg testcapaciteit aan om 30.000 testen per dag af te nemen. De medewerkers van de teststraten “zitten grotendeels even niets te doen”, zei voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland in een interview met Sven Kockelmann op Radio 1. Het is volgens hem niet te doen om “in lengte van maanden de volledige capaciteit in stand te houden”.

11 april