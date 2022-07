Dreiging na woningexplosie Huizen blijft, burgemeester verlengt sluiting

Boomstam­men blokkeren ingang Mediapark Hilversum

De ingang van het Mediapark in Hilversum bij de Mies Bouwman-boulevard is vanochtend geblokkeerd met boomstammen. De politie is aanwezig, maar meldt dat er verder geen oponthoud is voor het verkeer. Het Mediapark is via andere ingangen nog bereikbaar.

4 juli