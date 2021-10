Drie bezoekers gewond en naar ziekenhuis nadat decorstuk loskomt bij indoorpark

Reünie Only Seven Left snel uitver­kocht, tweede concert in Hilversum gepland

12 oktober Het aangekondigde reünieconcert van voormalige Hilversumse boyband Only Seven Left is volledig uitverkocht. Daarom heeft de groep een tweede concert in concertzaal De Vorstin in Hilversum aangekondigd. Het tweede concert zal plaatsvinden op zondag 21 november, de kaartverkoop is gestart.