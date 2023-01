Drugslab ontdekt in woning Huizen

Journalist en oud ad­junct-hoofdredac­teur AD Arjan Paans (53) overleden aan de gevolgen van kanker

Journalist Arjan Paans is dinsdag op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Paans werkte lange tijd in verschillende functies voor het AD: als verslaggever, correspondent, chef en adjunct-hoofdredacteur. Hij was tussen 2008 en 2012 chef van de redactie van AD Utrechts Nieuwsblad.

18 januari