Duizenden poststukken begraven in bos in Laren

Vuilniswa­gen dumpt lading op straat wegens brand in laadruimte

9 juli Inwoners van de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum zullen dinsdagochtend vreemd hebben opgekeken toen een vuilniswagen zijn hele lading op straat dumpte. Voor die dumping was een goede reden de lading was namelijk in brand gevlogen. Dat schrijft de Gooi en Eemlander.