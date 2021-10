Echtpaar overleed nadat tieners hun huis in brand staken: ‘Wilden grapje uithalen’

Hilversum­se band Only Seven Left maakt comeback met nieuw werk en show in De Vorstin

6 oktober De Nederlandse boyband Only Seven Left maakt in november een comeback. De vijf bandleden presenteren een nieuwe elpee met zeven nieuwe nummers en geven op 20 november een reünieconcert in De Vorstin in Hilversum. Dit was ook de zaal waar de groep in 2014 afscheid nam.