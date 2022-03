Fietser (63) overleden na verkeersongeluk in Hilversum

ITV zet miljoenen opzij voor kwestie The Voice of Holland

Het Britse televisiebedrijf ITV heeft 9 miljoen pond, omgerekend krap 11 miljoen euro opzij gezet voor de schade als gevolg van de stopzetting van The Voice of Holland. De verwachting is dat de kosten voor het bedrijf nog hoger zullen uitvallen als gevolg van de juridische nasleep. De uitzendingen van de talentenjacht werden gestopt na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door mensen achter de schermen.

3 maart