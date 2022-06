Flat ontruimd na explosie in woning Weesp

met video Vandaag Inside blijft als enige talkshow overeind tegenover Oranje, ‘directeur­tje’ komt langs met taart

Vandaag Inside was gisteravond met 707.000 kijkers de enige talkshow die overeind bleef tegenover het voetbalgeweld van het Nederlands elftal (2 miljoen kijkers). Humberto moest het stellen met 469.000 belangstellenden en Op1 deed het met 353.000 kijkers nog slechter. Het was sowieso feest bij Johan Derksen en co. Ze werden getrakteerd op taart vanwege de honderdste aflevering.

15 juni