Gemeente Gooise Meren kiest vier locaties uit voor opvang van ongeveer 400 vluchtelingen

Goed rijgedrag levert geld op voor Hilversum­se wijk

Een maand lang stond een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont aan de Snelliuslaan in Hilversum. De zogeheten Safety-safe beloonde weggebruikers ie zich aan de snelheid hielden door geld in de spaarpot te stoppen. Daarmee is in totaal 2610 euro opgehaald. Dat schrijft de Gooi en Eembode.

18 maart