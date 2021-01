Gemeente houdt voet bij stuk in boodschappendrama: ‘Vrouw besteedde bijstand niet aan levensonderhoud’

Eind vorig jaar werd bekend dat Wijdemeren ruim 7000 euro aan onterecht betaalde bijstand terugvordert van een inwoonster. Dat zou zijn omdat zij gratis boodschappen van haar moeder kreeg. Volgens de gemeente was er meer aan de hand rond deze uitkering. De vrouw was het niet eens met de terugvordering en stapte in oktober 2019 naar de rechter, maar die verklaarde haar beroep ongegrond. De vrouw gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

Dure auto en motor

De vrouw zou de bijstand niet aan haar levensonderhoud hebben gespendeerd, stelt de gemeente nu op haar website. In plaats daarvan kocht ze volgens de gemeente een dure auto en een motor. ,,Het college is van mening dat het iedereen vrij staat om zelf te besluiten waar je je geld aan uitgeeft, maar dit kan niet ten koste gaan van de uitgaven waarvoor de bijstand bedoeld is, namelijk uitgaven voor levensonderhoud.”

SP-kamerlid Jasper van Dijk noemt het besluit van de gemeente ‘ijskoud’ en roept op tot aanpassing van de wet. De politicus wil voor de bijstand een jaarlijkse vrijstelling voor giften. Als bedrag stelt hij 1500 euro voor.

Publicatie van de uitspraak van de rechtbank leidde in december van vorig jaar al tot verbijsterde reacties uit de Tweede Kamer en daarbuiten. ‘Dit is zo verdrietig. toeslagenaffaire all over again‘, twitterde Kamerlid Femke Merel van Kooten. Jasper van Dijk diende naar aanleiding van de berichtgeving kamervragen in. De Christenunie kwam hierop met een spoedwet waardoor gemeenten barmhartiger kunnen zijn voor mensen in de bijstand.

Eén keer per week boodschappen

De anonieme vrouw kreeg sinds eind 2015 een bijstandsuitkering, omdat ze moeite had om rond te komen, onder andere door haar hoge vaste lasten. Om haar te ondersteunen deed haar moeder één keer in de week boodschappen. ‘Ik krijg aardig wat boodschappen van mijn moeder per week: twee broden, drie zakken sla, een doos met acht stukjes vlees, twee dozen eieren, wc-papier, koffie. Dat is omdat ik haar altijd help met van alles’, vertelde de vrouw destijds aan de rechtbank.

De gemeente ontdekte dat de vrouw de boodschappen cadeau kreeg door een signaal van het Inlichtingenbureau. Dat bureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt of mensen met een uitkering daar wel wettelijk recht op hebben.

Bedreigingen

De gemeente Wijdemeren doet ook aangifte van bedreiging. Het overheidsorgaan ontving na het nieuws eind december een grote hoeveelheid negatieve reacties. Volgens de gemeente zijn veel ambtenaren en politieke ambtsdragers in de afgelopen weken ,,unfair en onheus” behandeld. ,,Dat gebeurde dikwijls anoniem op sociale media”, zegt de gemeente donderdag.

,,Er lijkt een trend gaande om medewerkers in overheidsdienst maar beledigend, bedreigend en/of agressief te bejegenen. Iedereen moet daarmee stoppen”, aldus burgemeester en wethouders van Wijdemeren. Het college probeert alle getroffen medewerkers te steunen.