Glazenwassers vast op grote hoogte op het Media Park in Hilversum: ‘Bak ging geen kant meer op’

,,Zij hebben daar ongeveer een half uur vastgezeten", vertelt een woordvoerder van de Brandweer Gooi en Vechtstreek. ,,De bak waarin ze zaten wilde door een storing opeens geen kant meer op, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het ging er kalm aan toe en er was totaal geen paniek. Het was vooral erg koud en er stond een flinke wind bovenin.”



Er moest uiteindelijk een hoogwerker van de brandweer aan te pas komen om de glazenwassers weer veilig met beide benen op de grond te zetten. ,,Daarvoor werkten we samen met de beveiliging en de brandweer van het Media Park zelf. De reddingsactie is soepeltjes verlopen, de glazenwassers zijn in goede gezondheid naar beneden gebracht.”