Gooise burgemeesters maken zich zorgen over politiecapaciteit

Bij de politie Midden-Nederland, waar ook Gooi en Vechtstreek onder valt, is er een groot tekort aan agenten. Enerzijds is de toegekende capaciteit niet volledig bezet, anderzijds is de totale toegekende capaciteit te laag. Dat schrijft de Gooi en Eembode .

Een belangrijke oorzaak is dat Midden-Nederland heel hard gegroeid is, zowel in inwoners als in criminaliteit. Die ontwikkelingen zijn echter nog niet meegenomen in de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor de capaciteitsverdeling tussen de politie eenheden.

Om de achterstand van 300 fte in te lopen worden in Midden-Nederland politiemensen versneld opgeleid. De verwachting is dat in 2025 de politie op sterkte zal zijn. Toch maken burgemeesters in de regio zich ernstig zorgen. Ze zien dat wijkagenten te weinig tijd hebben voor hun wijk of dat die wijk of wijken te groot zijn vanwegens onvervulde vacatures. Hierdoor zijn ze vanwege de vele noodhulpdiensten niet meer zichtbaar in de wijk. ,,Hiermee verdwijnen de preventieve werking en de wortels in de wijk en dit is een zeer onwenselijke beweging‘’, aldus burgemeester Niek Meijer van Huizen.

Ook de gevolgen van twee jaar corona baren de gemeenten zorgen: de overuren moeten worden opgenomen, de basisbezetting is smaller, de druk op de werkenden is groter met een hoger ziekteverzuim tot gevolg. Ook is het lastig om handhavend op te treden bij de groeiende digitale criminaliteit vanwege de gebrekkige weinig capaciteit. Ook al heeft Midden-Nederland als enige regio een digitaal-district

Ook is er minder noodhulp beschikbaar waardoor geselecteerd moet worden welke 112-oproepen worden opgevolgd. Hierin is volgens de burgemeesters een ondergrens bereikt in de service aan de inwoners van hun gemeenten.