Gooise gemeenten nemen geen gas meer af van het Russische Gazprom

Gas voor het Gooi komt nu binnen via Greenchoice, waarmee een jaarcontract is afgesloten. Het is daarmee niet zeker of het gas inderdaad niet uit Rusland komt. Mogelijk is een groot deel van het Greenchoice-gas toch via via afkomstig uit Rusland. Heller weet dat ook, maar geeft aan dat de directe banden met Rusland in ieder geval zijn doorgesneden.