Hilversum gaat 500 Oekraïense vluchtelingen opvangen

Seizoen nog altijd inktzwart gekleurd voor IJsselmeer­vo­gels: Hoek velt ‘Rooien’ in KNVB-be­ker

Na de teleurstellende start in de Jack’s League is IJsselmeervogels gisteravond nu ook al uitgeschakeld in de KNVB-beker. Op De Westmaat bleven de ‘Rooien’ op 0-0 steken tegen derdedivisionist Hoek. In de strafschoppenserie moest de thuisploeg buigen.

21 september