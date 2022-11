Hilversummer (22) aangehouden na dodelijke steekpartij in Beverwijk

Jeroen Pauw trekt met Oekraïne-reis 630.000 kijkers

Het programma dat Jeroen Pauw heeft gemaakt over de oorlog in Oekraïne, heeft woensdagavond 630.000 kijkers getrokken. De speciale uitzending heeft daarmee nog net een plekje behaald in de top 20 van best bekeken programma’s. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

