Hilversummer Mees T. weet weinig van fataal gevecht met Carlo Heuvelman: ‘Ik weet dat ik het niet ben’

Mees T. uit Hilversum, een van de drie hoofdverdachten in de zaak-Mallorca, heeft tijdens zijn strafproces in de rechtbank in Lelystad verklaard niets te weten over het gevecht dat Carlo Heuvelman fataal werd. De 19-jarige T. is daarmee de vierde verdachte op rij die tijdens de inhoudelijke behandeling zijn betrokkenheid bij de dood van de 27-jarige man uit Waddinxveen ontkent.

De rechtbank ging woensdagmiddag tijdens de tweede zittingsdag in op de mogelijke rol van T. bij de doodslag op Heuvelman en de poging tot doodslag op diens vriend. De eveneens ontkennende medeverdachte Hein B. ging hem in de ochtend voor, Sanil B. komt vrijdag als laatste aan bod.

Geen van de verdachten heeft tot nu toe in het strafproces verklaard over de vechtpartij die Heuvelman vorig jaar juli het leven kostte. T. erkent met vrienden van Heuvelman te hebben gevochten, maar zou Carlo niet hebben zien liggen. ,,Ik heb verschillende puzzels gelegd, maar ik weet niet wat er precies gebeurd is. Ik weet dat ik het niet ben, dat is ook een stukje van de puzzel. Uiteindelijk ben ik gestopt met speculeren. Ik werd er een beetje gek van.”

T. vertelt dat hij na terugkeer in Nederland veel bleef praten met zijn vrienden ‘om erachter te komen hoe het nou precies zit’. Hij merkte daarbij terughoudendheid in de Hilversumse vriendengroep. ,,Ze trokken zich terug en vonden het vervelend dat ik er steeds over begon.”

Hij zegt het geweld af te keuren, maar erkent dat hij er zelf een groot aandeel in had. ,,Ik heb me zeker niet goed gedragen”, zei hij. ,,Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn.”

T. zit sinds dinsdag weer in voorarrest omdat hij zijn schorsingsvoorwaarden had geschonden. Na zijn vrijlating in januari gebruikte hij drugs en afgelopen zomer ging hij tegen het advies van de reclassering in met vrienden op vakantie. Volgende week bespreekt de rechtbank de psychologische rapporten die over hem zijn gemaakt.