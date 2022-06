Inwoner Baarn jaar de cel in voor misbruik van meisje (6)

D66-boeg­beeld Jelle Jonkers (die van de coronaboe­te) gaat alleen verder in de gemeente­raad van Baarn

D66-raadslid in Baarn, Jelle Jonkers, stapt uit zijn partij. De politicus was bij de verkiezingen in maart nog lijsttrekker van de lokale fractie, maar geeft aan zich niet meer thuis te voelen in de partij.

1 juni