Inzameling gestart voor gouden tip over gruwelijke verminking en dood van paard in Laren

Het paard Luc werd 19 december met ernstige snijwonden aan zijn geslachtsdeel dood gevonden in een wei achter Museum Singer in Laren. ‘Luc stond al tien jaar in de weide en was aan het pensioneren’, schrijft eigenaar Arnold Ligtvoet in een begeleidende tekst op doneeractie.nl. ‘Al 25 jaar in het leven van mijn lieve vrouw, maar nu op brute wijze uit het leven gerukt. Een krankzinnige heeft geprobeerd luc te vergiftigen en met een mes de geslachtsdelen van Luc te verwijderen. Telkens als deze tekst schrijf, sta ik weer vol ongeloof.’