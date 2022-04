Knooppunt Eemnes komend weekend dicht vanwege werkzaamheden

Tussen april en 20 juni voert Rijkswaterstaat zeven weekenden lang groot onderhoud uit aan het knooppunt en diverse afsluitingen zijn daarvan het gevolg. ,,In zeven weekenden brengen we onder andere 8,3 kilometer nieuw asfalt aan en vervangen we 24 voegovergangen van 12 viaducten, circa 30 detectielussen en 9 kilometer vangrails‘’, zegt Rijkswaterstaat. ,,De afsluitingen worden ook gebruikt voor het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals maaiwerkzaamheden, reinigen goten en herstellen asfaltschades.‘’