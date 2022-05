Loosdrecht stopt met traditionele sloepentocht vanwege overlast: ‘Niet langer beheersbaar’

Gemeente Hilversum vindt onderduik­adres in gemeente­kan­toor bij renovatie

In een kruipruimte onder de woonkamer van Villa ‘Op den Hull’ aan de oude Enghweg in Hilversum werd tijdens renovatiewerkzaamheden een schuilplaats gevonden. Op nog geen 50 meter van het toenmalige raadhuis, waar de Duitse bezetter de touwtjes in handen had, schuilden drie mannen voor de razzia in Hilversum.

28 april