Luidruchtige inbrekers Laren opgepakt na melding buren

Aantal woningen met zonnepane­len stijgt langzaam in Baarn

Het aantal woningen met zonnepanelen in de regio Amersfoort is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Ruim 780.000 woningen in de regio zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen, waarvan dik 800.000 huishoudens profiteren. Ter vergelijking: in 2017 lagen er op nog maar 500.000 daken zonnepanelen. Vooral in de gemeente Woudenberg gaat het goed. Op bijna een derde van alle Woudenbergse huizen liggen zonnepanelen, zo blijkt uit cijfers van Independer.

13 mei