Mogelijk boete voor inwoners Eemnes na protest torentje

Remco Campert (1929-2022) bracht lichtheid in de Nederland­se literatuur

Remco Campert was een veelzijdige schrijver en een wat ongrijpbare man. Zijn rijke en immense oeuvre – poëzie, verhalen, romans en columns – is lichtvoetig en virtuoos. In de nacht van zondag op maandag overleed hij op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam.

4 juli