Na twee jaar weer avondvierdaagse in Hilversum

Na twee jaar corona is de avondvierdaagse in Hilversum terug van weggeweest. Van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni kunnen de scholen, verenigingen en individuele wandelaars weer lekker de wandelschoenen aantrekken en genieten van de Hilversumse natuur en van de gezelligheid. Dat schrijft de Gooi en Eembode .

De 73ste avondvierdaagse in Hilversum start op dinsdag 7 juni bij de nieuwe startlocatie van HSV Wasmeer. Dit jaar wordt de vijf en tien kilometer gelopen. Vier avonden lang. Woordvoerder Pieter Dekkers is druk bezig met het uitzeten van nieuwe routes. ,,We hebben in het verleden ook gewandeld vanaf Wasmeer, maar toen was het hier allemaal anders. Ze zijn druk bezig met de HOV-verbinding, er staat een crematorium. Dus nieuwe routes zijn in de maak. Dat maakt het heel leuk, maar vergt ook erg veel tijd en werk; het voelt een beetje alsof we weer helemaal vanaf nul beginnen.‘’

Dekkers vervolgt: ,,We checken oude routes en onderzoeken nieuwe. Zo hebben we contact met zowel Sherpa als met Amerpoort, waar we eerder ook hebben gewandeld. De reacties zijn heel positief, hopelijk kunnen we daar straks weer met een paar duizend kinderen en volwassenen over het terrein lopen. Dat is voor de wandelaars leuk en voor de bewoners is het ook geweldig. Eindelijk weer een beetje reuring op het terrein.‘’

De laatste avond, het defilé, vindt niet plaats bij het raadhuis, zoals de laatste jaren het geval was, maar langs het verpleeghuis en de aanleunwoningen van Gooierserf aan de Van Riebeeckweg. Het is nog niet zeker of de nieuwe burgemeester handen komt schudden. ,,De uitnodiging is de deur uit‘’, zegt Dekker. ,,We zouden het wel geweldig vinden als hij kan komen. Maar we hebben nog geen bevestiging gekregen.‘’

Dekkers vertelt dat hij hoopt op een flink aantal vrijwilligers te kunnen rekenen. ,,We zijn nu druk bezig met allerlei dingen om de avondvierdaagse te kunnen organiseren. Elk vrij uurtje dat ik heb, gaat er nu in zitten. We zijn ook bezig met het benaderen van de vrijwilligers van drie jaar geleden. Maar ja, het zal heus wel zo zijn, dat er een aantal afvallen. Ze zijn verhuisd of minder mobiel bijvoorbeeld. Dus ja, iedereen van 16 jaar en ouder die wil helpen met het opzetten en uitvoeren van dit geweldige evenement mag zich melden.‘’