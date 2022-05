Nieuwbouw school Naarden half miljoen euro duurder dan gepland

Oorspronkelijk was er een ruime 3,1 miljoen euro begroot door de gemeente voor het nieuwe schoolgebouw aan de Van Limburg Stirumlaan. Dat bedrag is niet meer voldoende. Er moet volgens wethouder Geert-Jan Hendriks een klein half miljoen bij, 471.308 euro om precies te zijn. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe school 3.580.000 euro gaat kosten.

De prijsstijging komt vooral door inflatie. Ook is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Het is volgens de wethouder niet mogelijk om nog wijzingen aan te brengen in het bouwplan. Samen met de aannemer heeft de Tweemater al gekozen voor een heel efficiënt gebouw. Zo is er minder gevel, wat normaliter een duur onderdeel is.