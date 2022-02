NPO: bij zes omroepen was sprake van ongewenst gedrag

Over wat er gebeurd is, geeft Leeflang geen details. ,,Daar treden we niet mee naar buiten. Vertrouwelijkheid en anonimiteit staan hierbij voorop”, zegt de omroepvoorzitter, die wel kwijt wil dat de recente openbare melding over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het VPRO-programma Villa de Musica er een van is. ,,Daarvan heeft de VPRO toen gezegd: dat gaan we niet uitzenden”, zegt Leeflang.