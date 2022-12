NPO Radio 2 onthult vandaag bovenste tien Top 2000 in Hilversum

Ruud de Wild onthult tussen 17.00 en 17.30 uur in het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum de volledige top 10. Roller Coaster moest vorig jaar na één jaar op 1 genoegen nemen met de tweede plaats. Procol Harum verraste met A Whiter Shade of Pale met een derde plaats. Dit was een eerbetoon van de stemmers aan Peter R. de Vries, het was het favoriete nummer van de doodgeschoten misdaadverslaggever.

Nieuwsaanleidingen waren in het verleden al vaker van invloed op de Top 2000. Zo klom Imagine van John Lennon naar aanleiding van de aanslagen in Parijs in 2015 naar nummer 1. Een jaar later tuimelde het nummer weer uit de top tien. Naar verwachting zal dat ook gebeuren met Procol Harum.

Queen stond vijf keer niet op de eerste plaats. Naast Danny Vera en Lennon voerden in 2014 en 2010 The Eagles de Top 2000 aan. In 2005 stond er voor de eerste keer een Nederlander op 1. Toen stootte Boudewijn de Groot met Avond Bohemian Rhapsody van de troon.

De uitzending van de Top 2000 begint op Eerste Kerstdag om middernacht. De nummer 1 is iets voor de jaarwisseling te horen.