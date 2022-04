Oekraïense vluchtelingen binnenkort in voormalig Rabobank gebouw in Laren

Op relatief korte termijn kunnen de eerste Oekraïense vluchtelingen in Laren terecht in het voormalige Rabobank-gebouw aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat. In het gebouw worden ongeveer 25 slaapkamers beschikbaar gesteld, onduidelijk is nog hoeveel mensen in deze slaapkamers terecht kunnen.



Er wordt door de gemeente Laren gezocht naar opvangplekken voor zowel de korte als de lange termijn. Vanaf welke datum de vluchtelingen precies opgevangen worden is nog niet bevestigd. Bewoners in de directe omgeving van het gebouw worden middels een brief op de hoogte gesteld over de komst van de tijdelijke opvanglocatie.